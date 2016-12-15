"Нафтогаз" vs "Газпром": Коболев ожидает первого решения арбитража в апреле

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» ожидает получить решение Стокгольмского арбитража по делу о контракте на куплю-продажу газа российским газовым монополистом «Газпромом» в апреле следующего года.

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Об этом в ходе брифинга сообщил глава компании Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз" также ожидает до конца июня 2017 года получить решение Стокгольмского арбитража по делу об изменении условий контракта с "Газпромом" на транзит газа через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в октябре-декабре в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа.

Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов. Как ожидается, Арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спору в первом полугодии 2017 года.