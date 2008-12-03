Цены на газ для ТКЭ и населения могут уравнять

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) рассматривает возможность утверждения единых тарифов на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) и населения.

Об этом сообщил председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Рассматриваем вопрос, он в стадии обсуждения… относительно «микс-газа» для предприятий ТКЭ и газа собственной добычи для бытовых потребителей, чтобы цена была единой», – сказал он.

При этом В. КАЛЬЧЕНКО добавил, что «тогда не будет никаких вопросов со стороны МВФ, что мы делаем кому-либо какие-то преференции».

Как сообщал УНИАН, 25 октября НКРЭ на своем заседании приняла решение о повышении на 35% тарифов на газ для населения с 1 декабря.

НКРЭ постановила, в частности, что потребители первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, будут платить в среднем 495 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии газовых счетчиков – 46,36 коп. за 1 кубометр, с учетом НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 53,16 коп.);

вторая категория потребителей при условии потребления природного газа не более 6 тыс. кубометров в год в среднем будет платить 737 грн. за 1 тыс. кубов (при наличии газовых счетчиков 1 кубометр газа будет стоить 73,2 коп., при отсутствии счетчика – 80,52 коп.);

третья категория при условии, что объем потребления природного газа не будет превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить 1 тыс. 502 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии счетчиков стоимость одного кубометра газа будет составлять 1 грн. 49,88 коп., при отсутствии газового счетчика – 1 грн. 64,82 коп.);

четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить за 1 тыс. кубометров 1794 грн. (при наличии газового счетчика 1 кубометр потребленного газа будет стоить 1 грн. 79,04 коп., при отсутствии счетчика – 1 грн. 96,86 коп.).

10 ноября Министерство юстиции зарегистрировало данное постановление НКРЭ.

Предполагается, что потребители непосредственно начнут платить по новым тарифам с 1 января 2009 года.

Последний раз НКРЭ пересматривала в сторону повышения розничные дифференцированные тарифы на газ для населения в августе, они вступили в силу с 1 сентября 2008 года.