Глава "Нафтогаза" рассказал, сколько Украина сэкономила на газе из Европы

Экономия от поставок газа европейскими компаниями с 2014 года составила около 400 млн долл., сказал на брифинге глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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«Эта цифра была рассчитана при сравнении (европейских цен - УНИАН) с наименьшей ценой со всеми скидками, которые нам предлагал «Газпром». Поэтому это, фактически, минимальная цифра. Если бы у нас не было альтернативы покупать газ в Европе, то «Газпром» не предлагал бы скидки, и эта цифра была бы больше», - отметил Коболев.

Глава «Нафтогаза» также добавил, что из-за решения о диверсификации закупок газа ни одна европейская компания не поставляет более 30% голубого топлива в Украину.

Также Коболев заявил, что "Нафтогаз" до марта 2017 года не планирует закупать газ у России.

Как сообщал УНИАН, Украина уже более года не покупает газ у «Газпрома» и импортирует газ из Польши, Словакии и Венгрии.

По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, цена на природный газ, который сейчас поставляется в Украину из Словакии, ниже цен на газ, который может поставлять нашей стране «Газпром» в первом квартале 2017 года.

Витренко сообщил, что для покупки газа у «Газпрома» необходимо подписать дополнительное соглашение, которое не позволит поставлять покупаемый газ на оккупированные территории или засчитывать плату за этот газ в качестве долгов по нынешнему контракту на покупку голубого топлива.