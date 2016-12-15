"Нафтогаз" обещает перечислить в госбюджет 60 миллиардов налогов

Национальный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» планирует в 2016 году перечислить 60 млрд грн налогов в госбюджет. Об этом в ходе брифинга сообщил глава компании Андрей Коболев.

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"Мы планируем уплатить 60 млрд грн налогов в бюджет", - сказал он, добавив, что эта сумма составляет около 10% всех налоговых поступлений.

Коболев сообщил, что сумма налогов перекрывает расходы на субсидии населению на оплату услуг ЖКХ на 25 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» рассчитывает получить по итогам 2016 года 21 млрд грн чистой прибыли.

По итогам 2015 года «Нафтогаз» получил 25 млрд грн чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 млрд грн.

Валовая прибыль «Нафтогаза» по итогам 2015 года составила 12,5 млрд грн против 11 млрд грн убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 млрд грн, что на 51% больше показателя 2014 года.