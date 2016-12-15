"Нафтогаз" ожидает на $20 миллиардов в случае выигрыша у "Газпрома" иска по транзиту газа

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» ожидает дополнительный доход в 20 млрд долларов в случае выигрыша у «Газпрома» иска по транзиту газа в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«В будущем дополнительный экономический эффект для «Нафтогаза» будет 20 млрд долл.», - сказал он.

Также Витренко отметил, что в случае выигрыша дела об установлении цены российского газа на уровне цены на границе Украины с Россией без платы за доставку через всю территорию нашей страны, стоимость газа для украинцев может снизиться.

Напомним, глава компании Андрей Коболев сообщил, что «Нафтогаз Украины» ожидает получить решение Стокгольмского арбитража по делу о контракте на куплю-продажу газа российским газовым монополистом «Газпромом» в апреле следующего года. По его словам, компания также ожидает до конца июня 2017 года получить решение Стокгольмского арбитража по делу об изменении условий контракта с "Газпромом" на транзит газа через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в октябре-декабре в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Спор касался формулы цены на газ, условий оплаты газа, а также условий транзита газа.

Взаимные претензии сторон составляют несколько десятков миллиардов долларов. Как ожидается, арбитраж Стокгольма примет окончательное решение по газовому спору в первом полугодии 2017 года.