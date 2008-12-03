К Украине есть определенные требования - ЕС
Для проведения конференции по ГТС
Украина для проведения конференции доноров на реконструкцию ГТС должна выполнить определенные требования - комиссар ЕС
Для проведения конференции доноров на реконструкцию ГТС Украина также должна выполнить определенные требования.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на пресс-конференции, представляя предложения Еврокомиссии по поводу Восточного партнерства, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
«Для проведения такой конференции Украина также должна выполнить определенные требования», - сказала она.
Комиссар не уточнила, что имеется в виду, однако отметила, что политикой Восточного партнерства страны Евросоюза хотят обеспечить как энергетическую безопасность стран-восточных партнеров, так и стран ЕС.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Еврокомиссия представила предложения по поводу Восточного партнерства. В отрасли энергетики предложения предусматривают подписание меморандумов о взаимопонимании, которые должны способствовать обеспечению энергетической безопасности ЕС, в том числе через “совместное управление и даже владение трубопроводами компаниями стран-поставщиков, транзитеров и потребителей”.
Участниками Восточного партнерства должны стать Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения, а также Беларусь (при выполнении необходимых условий по демократизации страны – УНИАН).