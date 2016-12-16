"Украина никогда не обходилась без российского газа": в РФ заявили о рисках транзита

Глава российского монополиста "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что сделанное накануне заявление украинского "Нафтогаза" о том, что компания не будет до конца зимы покупать российский газ, говорит о рисках транзита по территории Украины в Европу.

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Он подчеркнул, что сейчас у Киева минимальные запасы газа в ПХГ за всю историю. Это усиливает риски транзита газа в страны Европы через Украину.

"Это говорит о тех рисках, которые существуют для прохождения транзита через территорию Украины. На сегодняшний день проблемы с наличием газа в подземных газовых хранилищах. Они закачали газа меньше всего, чем за всю свою историю, начали отбор газа раньше, чем в обычный осенне-зимний сезон", — рассказал глава "Газпрома", пишет Прайм.

Миллер добавил, что информация о потребностях Украины в газе в период сильных морозов хорошо известна. "И когда наступают морозы, Украина никогда не обходилась без российского газа", — сказал он.

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"Плюс мы видим то, что на европейском рынке спрос на российский газ в настоящее время очень и очень высокий, "Газпром" установил рекорд поставок суточных на европейский рынок — 614 миллионов кубометров газа. Это дополнительная нагрузка на газотранспортную систему Украины. Такого рода заявления говорят о том, что риски существенные для транзита нашего газа для европейских потребителей", — отметил глава российской газовой компании.

На этой неделе глава "Газпрома" уже заявлял о рисках для транзита газа в Евросоюз через территорию Украины. Тогда он увязал это с тем, что Хозяйственный суд Киева принял решение об антимонопольном штрафе "Газпрому" на общую сумму 171,8 млрд гривень (около $6,8 млрд): Украина может направить исполнение этого решение на несанкционированный отбор транзитного газа, объясняя это принудительным взысканием штрафа.

Напомним, в АМКУ ответили, что решение суда о взыскании штрафа с "Газпрома" не предполагает отбора российского газа из украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина до конца зимы не планирует закупать газ у России. Он отметил, что в случае подписания дополнительного соглашения с поставщиком российского газа «Газпромом», «Нафтогаз» сможет в будущем рассматривать вопрос покупки голубого топлива у России.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.