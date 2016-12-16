В России заявили, что цена газа для Европы в следующем году будет выше

Последние решения на рынке углеводородов будут влиять на рост цен на них, средняя цена поставок газа в Европу в первом квартале 2017 года будет выше, чем в четвертом квартале 2016 года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Читайте также"Украина никогда не обходилась без российского газа": в РФ заявили о рисках транзита

«Мы уже сейчас имеем динамику четвёртого квартала, я имею в виду цен на нефть и нефтепродукты, соответственно, из оценки на наши газовые контракты, и уже сейчас абсолютно точно можно сказать, что средняя цена поставок газа на европейский рынок будет в первом квартале выше, чем в четвёртом", — заявил он, передает РИА Новости.

По словам Миллера, решения, которые в последнее время были приняты, приведут к повышению цен на углеводороды.

"В последнее время цены на спотовых рынках на газ были выше, чем цены в привязке к нефти и нефтепродуктам. И в этой связи мы в первую очередь говорим о повышательных тенденциях по тем контрактам, где цены (на газ идут – ред.) в привязке к нефти и нефтепродуктам", — сказал Миллер.

Напомним, ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей – и подтвердила эти планы.

Не входящие в ОПЕК страны на встрече с картелем 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия – на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.