Глава "Газпрома" пугает Украину и Европу ограничением поставок газа

В российском «Газпроме» заявили, что имеют право ограничить поставки газа, если Украина будет незаконно отбирать часть этого транзитного топлива.

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Об этом сказал глава российской компании Алексей Миллер, комментируя заявления «Нафтогаза Украины» 15 декабря о том, что Украина до конца зимы не будет покупать газ у России, сообщает ТАСС.

По его словам, по контракту от 2009 года «четко прописано», что в случае несанкционированного отбора газа Украиной «Газпром» может ограничить поставки непропорционально или же вообще прекратить их.

Миллер рассказал, что спрос на российский газ на европейском рынке «очень и очень высокий». Глава российской компании отметил, что «Газпром» установил рекорд суточных поставок в Европу — 614 млн куб. м газа. Миллер рассказал, что такие объемы транзитного газа являются дополнительной нагрузкой на газотранспортную систему Украины.

Напомним, Миллер заявил, что сделанное накануне заявление украинского "Нафтогаза" о том, что компания не будет до конца зимы покупать российский газ, говорит о рисках транзита по территории Украины в Европу.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина до конца зимы не планирует закупать газ у России. Он отметил, что в случае подписания дополнительного соглашения с поставщиком российского газа «Газпромом», «Нафтогаз» сможет в будущем рассматривать вопрос покупки голубого топлива у России.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.