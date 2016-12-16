Замминистра энергетики США положительно оценил работу Запорожской АЭС – "Энергоатом"

Заместитель министра энергетики США Дэвид Молер в ходе рабочего визита на Запорожскую АЭС положительно оценил работу станции и эксплуатирующего персонала.

Как сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", в состав делегации также вошли заместитель директора офиса Министерства энергетики США в Украине Скотт Шрум, представитель Аргонской национальной лаборатории Игорь Боднар, руководитель группы энергетических советников Европейской комиссии Торстен Воллерт, координатор проектов посольства США в Украине Орина Коваленко. Принимал и сопровождал гостей на всех посещаемых объектах генеральный директор Запорожской АЭС Александр Остаповец.

"Причина нашего визита - оказание помощи в разработке плана устойчивой работы энергосистемы Украины. Мы проводили такие работы в других странах, например, в Индии, Китае. Оценив ситуацию на месте, на станции, мы можем поделиться рекомендациями, основанными на нашем опыте, которые Украина сможет использовать, - прокомментировал визит Молер. - Мне очень понравилось все, что я увидел - станция поддерживается на надлежащем уровне, эксплуатирующий персонал работает отлично".

Согласно сообщению, целью визита было ознакомление с работой Запорожской АЭС, обсуждение ряда вопросов, касающихся резервных дизельных электростанций энергоблоков, хранения свежего топлива компании Westinghouse, эксплуатации сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ), функционирования системы аварийного реагирования, а также оценка возможности повышения эффективности производства.

В рамках визита участники мероприятия посетили турбинное отделение и блочный щит управления энергоблока №1, площадку СХОЯТ и открытое распределительное устройство 750 кВ (ОРУ-750).

Читайте также"Энергоатом" и Westinghouse договорились о начале совместных работ по повышению эффективности украинских АЭС

Справка. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.