Стоимость модернизации энергосетей Украины составляет около 1,5 миллиарда евро – "Укрэнерго"

Стоимость комплексной модернизации энергосетей Украины на ближайшие пять лет оценивается в около 1,5 миллиарда евро, тогда как на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 1,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщила пресс-служба государственной компании - оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго".

"Мы на годы, если не десятилетия, отстаем от наших европейских партнеров, как по уровню осведомленности и технологий, так и по уровню "железа". Оно устаревшее и трещит по швам. В целом мы оцениваем объем инвестиций на комплексную модернизацию примерно в 1,5 миллиарда евро в течение ближайших пяти лет. В последнем проекте инвестиционной программы "Укрэнерго", поданной в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 1,94 миллиарда гривень, что составляет около 4,5% от указанных 1,5 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

В сообщении "Укрэнерго" также сказано, что в связи с необходимостью модернизация энергосистемы Украины, компания предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии. "Мы действительно давали заявку на повышение тарифа. Главная причина - нам нужно модернизироваться. И делать это необходимо быстро: задачи перед страной в свете новой реформы рынка электрической энергии требуют, чтобы "Укрэнерго" была другой компанией - мобильной, сверхсовременной и полностью модернизированной", - говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что благодаря кардинальному пересмотру политики относительно прозрачности и эффективности своей деятельности за IV квартал 2015 года и 2016 год было сэкономлено более 5,6 миллиарда гривень.

"Хотим сразу подчеркнуть, что, в основном, - это не средства из тарифа. Около 3,3 миллиарда гривень из этой суммы сэкономлено нами с конца 2015 года на тендерах по кредитам, которые предоставлены Международными финансовыми организациями (МФО)", - сказано в сообщении.

Сообщается, что данные тендеры проводятся по прозрачным, и строгим стандартам этих организаций. "Эти деньги никогда не заходят "живыми" в Укрэнерго, а находятся у кредиторов (доноров) или на специальных корсчетах Министерства финансов. Мы не имеем права распоряжаться этими средствами по своему усмотрению и постоянно ведем переговоры с нашими международными партнерами по эффективному использованию сэкономленных финансовых ресурсов", - подчеркивают в пресс-службе.

При этом оставшиеся 2,3 миллиарда гривень, уже тарифных средств, компания сэкономила за счет: оптимизации операционных расходов и уменьшение админрасходов, повышение прозрачности закупок и антикоррупционных инициатив.

"Например, только один честный и прозрачный тендер в начале этого года на закупку трансформаторов сэкономил для компании 1,1 миллиарда гривень. Простыми словами: эти средства остались в компании, мы их не дали украсть", - говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что средства компании в размере 2,2 миллиарда гривень размещены на текущих и краткосрочных депозитных счетах в государственных и коммерческом банках ("Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Таскомбанк") на выгодных условиях.

"Еще 771 миллион гривень находятся на спецсчетах Министерства финансов, которые можно использовать только на закупки оборудования и работ по кредитам МФО", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" в январе-сентябре 2016 года увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 4,3 раза – до 1,741 миллиарда гривень.

В частности, чистый доход компании за девять месяцев текущего года увеличился на 36% – до 4,829 миллиарда гривень, валовая прибыль увеличилась на 52% – до 3,323 миллиарда гривень.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.