Россия готовит новый газовый кризис в январе-феврале с целью давления на ЕС - "Нафтогаз"

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

"Российская сторона попытается обвинить в кризисе Украину, по аналогии с 2006 и 2009 годами. На это указывают как последние публичные заявления российской стороны, так и нежелание "Газпрома" подписать стандартное дополнительное соглашение с "Нафтогазом", которое стороны подписывали уже трижды", - говорится в сообщении.

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"Нафтогаз" считает объемы газа, доступные Украине, достаточными для надежного обеспечения украинских потребителей газом в течение всего отопительного сезона.

"Наряду с этим странной выглядит позиция "Газпрома", который, с одной стороны, настаивает на закупке "Нафтогазом" дополнительных объемов газа из России, а с другой – отказывается подписать стандартное дополнительное соглашение, которое устраняет риски таких закупок для украинской стороны", - отметили в "Нафтогазе".

"Искусственный кризис, который провоцирует "Газпром", может быть использован Россией как средство давления на ЕС с целью продвижения обходных газопроводов или прекращения антимонопольного расследования, которое сейчас ведет Европейская Комиссия", - считают в украинской компании.

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С целью предупреждения возможного кризиса украинская сторона обратилась к Еврокомиссии с предложением срочно направить мониторинговую миссию на пункты входа и выхода российского газа в ГТС Украины для независимого контроля ситуации.

Также "Нафтогаз" в очередной раз обращает внимание на обязательства "Газпрома" обеспечивать контрактные уровне давления на российской стороне газотранспортной системы. Систематическое невыполнение "Газпромом" этих обязательств требует от Украины дополнительных объемов газа. Украинская сторона надеется на исправление нарушений на российской стороне ГТС в результате переговоров Еврокомиссии с российской стороной.