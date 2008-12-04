Moody’s подтвердил рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило корпоративный рейтинг ДТЭК (DTEK Holdings Limited) на уровне В2 с прогнозом развития «Стабильный».

Как сказано в сообщении рейтингового агентства, ключевыми факторами при определении рейтинга ДТЭК стали оценка бизнес-рисков компании, модели рынка электроэнергии и регуляторно-правовой базы в Украине, финансовой стабильности ДТЭК. Учитывался также прогноз изменений финансовых показателей компании.

В сообщении отмечается, что в 2007-2008 годах компания ДТЭК добилась значительного роста, которому способствовали рост цены на рынках угля и генерации электроэнергии, сохранение высокой рентабельности, что в свою очередь обеспечило значительные денежные потоки.

«Осторожная стратегия в области слияний и поглощений, направленная на увеличение присутствия на востоке Украины, при ограниченной международной экспансии, поддержала эффективность финансовой деятельности компании… Стабильные финансовые показатели, повышение эффективности корпоративного управления и успешная стратегия капитальных вложений позволили компании улучшить структуру финансирования путем привлечения новых долгосрочных необеспеченных залогами кредитов международных банков и замены ими краткосрочных обеспеченных кредитов, предоставленных местными банками», - комментируют аналитики рейтингового агентства.

Moody’s ожидает, что «ДТЭК сохранит свои устойчивые позиции как эффективная вертикально интегрированная топливно-энергетическая компания, постоянно совершенствующая свою операционную эффективность».

Справка УНИАН. «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго») и дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).

ДТЭК занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2007 года доля компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации - 27,0%, в дистрибуции электроэнергии - 5,4%.

Компания подконтрольна бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.