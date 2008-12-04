В Прикарпатье ООО "Карпатнафтохим» планирует сократить 1,5 тыс. работников.

Как сообщает пресс-служба ООО «Карпатнафтохим», об этом сказал руководитель ООО „Карпатнафтохим” - ЗАО „ЛУКОР” Сергей ЧМЫХАЛОВ на совещании с руководителями структурных подразделений предприятия.

По информации пресс-службы, руководство предприятия планирует сократить около 30% работников, а это почти 1,5 тыс. специалистов.

По словам С.ЧМЫХАЛОВА, если в 2009 году предприятие будет простаивать, тогда определенное количество персонала переведут на неполную рабочую неделю, а еще часть - отправят в отпуск с сохранением минимальной заработной платы. После сокращения рабочих на предприятии останется работать около 3-х тысяч.

«В целом месяц простоя наших производств обходится компании «Лукойл-Нафтохим» в 5 млн. евро, – заметил С.ЧМЫХАЛОВ. - Эти большие расходы мы не только не имеем права увеличивать, но и необходимо принимать конкретные меры для их уменьшения. Пример нам в этом показало руководство управляющей компании, которое в связи с простоем двух предприятий на 60% сократило свой аппарат управления. Процесс сокращения работников имеет сегодня место и в нефтяных предприятиях компании «Лукойл». Поэтому нет ничего странного в том, что этот болезненный вопрос стал сегодня актуальным и на наших производствах».

В сентябре, для уменьшения убыточности, "Карпатнафтохим" остановил производство химической продукции.

Справка УНИАН. ООО «Карпатнафтохим» (Калуш, Ивано-Франковская обл.) создано в 2004 г. Основателями общества являются ЗАО “ЛУКОР” (Калуш, Ивано-Франковская обл.) и компания "LUKOIL Chemical B. V.", зарегистрированная Торгово-промышленной палатой в г. Амстердам (Нидерланды). Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.

В уставном фонде ООО "Карпатнафтохим", который составляет 1 млрд. 581 млн. 280 тыс. грн., доля капитала ЗАО "ЛУКОР" равна 24%, "LUKOIL Chemical B. V." – 76%.