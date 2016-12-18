В части Киева, Гостомеле, Буче и Ирпене пропал свет из-за аварии

Как сообщает ТСН.иабез света остались дома на отдельных улицах Оболони, Минского массива, Виноградаря, Борщаговки, Академгородка, а также в Гостомеле, Буче и Ирпене возле столицы.

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В Центральной диспетчерской службе Киева рассказали журналисту ТСН, что произошла авария на високовольтной линии, проводятся ремонтные работы.

Без света, как уточнили в диспетчерской службе, частично остаются Оболонский, Подольский, Соломенский и Святошинский районы столицы. Ремонтные работы продлятся ориентировочно до четырех часов утра, однако точного срока пока не могут предоставить, ведь продолжается обследование места аварии.