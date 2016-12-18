В Киевской области произошел серьезный сбой в энергосистеме, названы причины

Об этом сообщили в "Укрэнерго" на своей странице в Facebook.

"В результате были обесточены нагрузки объемом 144,9 МВт ПАО "Киевэнерго" и 58 МВт ПАО "Киевоблэнерго". Также была обесточена Киевская ГАЭС с потерей питания собственных нужд", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что восстановить нормальную работу после сбоя удалось за час.

Среди возможных причин сбоя рассматриваются хакерская атака, а также неисправность оборудования (сбой системы).

Сейчас проводится тщательное расследование причин аварии.

"До окончания официального расследования этого случая управление всеми объектами ГП "НЭК "Укрэнерго", у которых есть автоматические системы управления, перевели на локальный уровень", - подчеркнули в компании.

В свою очередь на своей странице в Facebook вр.и.о. директора ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук рассказал, что в результате этой аварии в полночь произошли отключения потребителей северной части правобережья Киева и прилегающих районов Киевской области.

Как сообщали СМИ, около полуночи 17 декабря без света остались дома на отдельных улицах Оболони, Минского массива, Виноградаря, Борщаговки, Академгородка, а также в Гостомеле, Буче и Ирпене возле столицы.