Страны Балтии решили отключиться от электроснабжения из России

13:21, 18 декабря 2016
Энергетика
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Принято решение об отключении от системы BRELL, которая соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, и о синхронизации систем электроснабжения стран Балтии в европейскую сеть.

Страны Балтии отключаются от российской энергии / REUTERS

Об этом заявил председатель правления АО "Latvenergo" Арис Жигурс, передает Delfi.

По словам Жигурса, с учетом объемов проекта он повлияет на затраты для потребителей, а в какой мере, зависит от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.

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Страны Балтии приняли решение отключиться от BRELL до 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия намерена построить защитные укрепления на граничащей с Россией территории.  

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Теги: #Россия#Балтия#электрика