Страны Балтии решили отключиться от электроснабжения из России
13:21, 18 декабря 2016Энергетика
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Принято решение об отключении от системы BRELL, которая соединяет Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, и о синхронизации систем электроснабжения стран Балтии в европейскую сеть.
Страны Балтии отключаются от российской энергии / REUTERS
Об этом заявил председатель правления АО "Latvenergo" Арис Жигурс, передает Delfi.
По словам Жигурса, с учетом объемов проекта он повлияет на затраты для потребителей, а в какой мере, зависит от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.
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Страны Балтии приняли решение отключиться от BRELL до 2025 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Латвия намерена построить защитные укрепления на граничащей с Россией территории.
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