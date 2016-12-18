Страны Балтии решили отключиться от электроснабжения из России

Об этом заявил председатель правления АО "Latvenergo" Арис Жигурс, передает Delfi.

По словам Жигурса, с учетом объемов проекта он повлияет на затраты для потребителей, а в какой мере, зависит от возможностей привлечения европейского финансирования и его размеров.

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Страны Балтии приняли решение отключиться от BRELL до 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия намерена построить защитные укрепления на граничащей с Россией территории.