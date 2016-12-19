Польша оспорила решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к OPAL

Об этом сообщила официальный представитель МИД Польши Йоанна Вайда, передает Reuters.

В Польше считают, что разрешение «Газпрому» увеличить поставки в обход Украины противоречит нормам диверсификации источников энергии. Польское правительство просит приостановить постановление.

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«Ситуация угрожает безопасности газовых поставок в Евросоюз, особенно в регион центральной Европы», - заявила Вайда.

По ее словам, это «повышает серьезный риск безопасности газовых поставок Польше, поскольку увеличивает ее зависимость от одного поставщика - России».

Ранее УНИАН сообщал, что Польша готовит «очередные правовые шаги» в связи с допуском российского газового монополиста компании «Газпром» к европейскому газопроводу OPAL.

Напомним, в конце октября Еврокомиссия разрешила российскому газовому монополисту "Газпрому" принять участие в тендере на использование 50% дополнительных мощностей немецкого газопровода OPAL - крупнейшего немецкого газопровода, позволяющего соединить газотранспортные мощности Германии с российским газопроводом "Северный поток" и обойти Украину.

В случае, если окончательное решение будет в пользу "Газпрома", это приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 миллионов долларов в год, а транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год.