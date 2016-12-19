Нефть дорожает из-за перебоев в поставках с Ливии

Мировые цены на нефть в понедельник растут, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения о том, что Ливии, являющейся членом ОПЕК, не удается нарастить поставки на рынок "черного золота" из-за сохраняющихся в стране внутренних конфликтов, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56% - до 55,52 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,74% - до 53,33 доллара за баррель, передает Прайм.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей — и позже подтвердила эти планы. При этом от обязательств по сокращению добычи были освобождены две страны - Ливия и Нигерия.

В Вене 10 декабря прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

На этом фоне инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что ливийская группировка препятствует движению нефти по трубопроводу с месторождений "Эль-Филь" и "Шарара". Об этом агентству Блумберг заявил инженер Mellitah Oil & Gas Халед Хадлуль, работающий в на "Эль-Филе".

"Ливия является крупнейшей ключевой переменной, влияющей на предложение (нефти - ред.) в краткосрочной перспективе, поэтому факт наличия неопределенности в том, когда работа на месторождениях возобновится, оказывает поддержку рынку", - заявил агентству Блумбрег главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.