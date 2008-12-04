Днестровская ГАЭС останется в госсобственности

Днестровская ГАЭС останется в государственной собственности и будет казенным предприятием, заявляет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе торжественных мероприятий, посвященных монтажу гидроагрегата и наполнению водой котлована первой очереди Днестровской ГАЭС.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что финансирование строительство объекта правительством будет осуществлено в 2008 году полностью, в объеме 700 млн. грн.

Премьер подчеркнула, что Днестровская ГАЭС станет единственным и уникальным объектом такого рода в Европе и СНГ.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в строительстве объекта принимали и принимают участие около 30 украинских строительных компаний, к тому же все механизмы и комплектующие производятся на украинских предприятиях.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой правления ОАО «Укргидроэнерго» Семеном ПОТАШНИКОМ министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что для строительства объекта планируется привлекать средства международных финансовых организаций.

В свою очередь, С.ПОТАШНИК заявил, что объемы работ на объекте не уменьшаются и на сегодняшний день и в 2009 году работникам объекта не грозит ни снижение зарплат, ни сокращение.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Справка УНИАН. Днестровская ГЭС-1 и Днестровская ГАЭС входят в Днестровский гидроузел. В состав гидроузла входит также так называемая буферная Днестровская ГЭС-2. Пуск первого агрегата Днестровской ГАЭС в режиме синхронного компенсатора запланирован на декабрь этого года. Днестровская ГАЭС после достройки будет входить в число шести самых мощных гидроэлектростанций в мире и станет самой мощной ГАЭС в Европе.

Проектом строительства Днестровской ГАЭС предусмотрены 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в турбинном и 2947 МВт – в насосном режимах. Общая сметная стоимость строительства – 5 млрд. 845,5 млн. грн. Общая смета строительства первой очереди ГАЭС в составе 3 гидроагрегатов, утвержденная в марте 2006 года, составляет 3 млрд. 547 млн. грн.