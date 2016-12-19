Апелляционный суд отклонил иск "Энергоатома" к ГФС о безосновательном начислении компании 1,5 млрд грн налога

Соответствующее решение по делу № 826/3453/13-а апелляционный суд принял 15 декабря.

Данным решением узаконено дополнительное неправомерное налогообложение Компании, ведь указанная сумма налога на прибыль предприятий была начислена в 2012 году по результатам проверки, которая в основном сводилась к отрицанию фискальным органом права Энергоатома на пользование льготой на уплату налога на прибыль по одновременному производству электрической и тепловой энергии, поскольку у предприятия отсутствовала лицензия на производство тепловой энергии. При этом, на время проведения проверки законодательством Украины ни одному госоргану не были предоставлены полномочия выдать Энергоатому соответствующую лицензию.

Кроме того, Государственная фискальная служба (ГФС) не признавала отдельные расходы на услуги контрагентов Компании, которые по мнению проверяющих являются якобы «фиктивными», не была признана правильность определения 10% лимита средств на улучшение основных средств, начисление курсовых разниц на задолженность в иностранной валюте и тому подобное.

Постановлением Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 3 июня 2015 года дело № 826/3453/13-а было возвращено в суд 1-й инстанции (Окружной админсуд Киева) для установления того, «имело ли место производство и реализация истцом электрической и тепловой энергии, прибыль от которой подлежит освобождению от налогообложения, в частности, объемы производства и наличие предприятий-контрагентов, которым поставлялись указанные виды энергии и их объемы за проверяемый период».

При рассмотрении дела Окружной административный суд города Киева в течение года исследовал многочисленные письменные доказательства, были допрошены свидетели, заявленные Компанией, привлечено заключение судебно-экономической экспертизы.

Однако, без объяснения причин, суд 1-й инстанции в постановлении от 13 октября 2016 года признал "не соответствующими и не достаточными» доказательства Компании, которые составляют около 15 томов дела, в связи с чем отказал Энергоатому в иске.

Незаконность и необоснованность этого постановления Компания пыталась доказать коллегии Киевского апелляционного административного суда. Но суд не дал правовой оценки безоговорочным аргументам и исчерпывающим доказательствам Энергоатома, которые свидетельствовали в том числе и о том, что Государственная фискальная служба допустила арифметические ошибки при начислении налога на прибыль на сумму 1 млрд 537,7 млн грн.

В результате Энергоатом должен заплатить не только 1 млрд 537,7 млн грн необоснованного налога на прибыль, но и около 500 млн грн пени, которая будет начислена за период с момента возникновения налогового уведомления-решения. При этом компания имеет дефицитный тариф на отпуск электроэнергии, который сейчас составляет 51,02 коп. за 1 кВт-ч (с 1 января 2017 года тариф Энергоатома будет снижен до 46,64 коп. за 1 кВт-ч) и задолженность со стороны ГП «Энергорынок» за произведенную АЭС электроэнергию в сумме 12,3 млрд грн. Совокупность этих факторов ставит под угрозу стабильную работу украинских АЭС в период их максимальной нагрузки в течение отопительного сезона.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Энергоатом продолжит оспаривать налоговое уведомление-решение ГФС в кассационном порядке.

Комментарий исполнительного директора по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок НАЭК «Энергоатом» Натальи Мусевич:

«Закон не защищает налогоплательщика, и здравый смысл в интересах людей, к сожалению, не работает»

Энергоатом в период с 1 апреля 2011 года по 30 июня 2012 года пользовался льготой по налогу на прибыль, предусмотренной абзацем 3 п. 15 подраздела 4 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, согласно которому «временно, до 1 января 2020 года, освобождается от налогообложения прибыль предприятий, полученная ими от деятельности по одновременному производству электрической и тепловой энергии и/или производству тепловой энергии с использованием биологических видов топлива».

Вышеупомянутая норма была императивной и освобождала до 1 января 2020 года от налогообложения прибыль, полученную:

- Как от одновременного производства электрической и тепловой энергии (под эти критерии вполне подпадал технологический процесс производства энергии (электрической и тепловой) из ядерного топлива АЭС Украины),

- Так и от производства тепловой энергии с использованием биологических видов топлива.

Однако, суд 1-й инстанции в постановлении от 13 октября 2016 года, поддерживая фискальный орган, ограничил право на льготу исключительно деятельностью по одновременному производству тепловой энергии с использованием биологических видов топлива, фактически «закрыв глаза» на первую часть этой нормы о деятельности по одновременному производства электрической и тепловой энергии.

Особого внимания заслуживает тот факт, что суд первой инстанции, впервые принимая решение об отказе в удовлетворении иска в связи с отсутствием лицензии на производство тепловой энергии (из-за неопределенности органа, которые ее выдает), не обратил внимания на то, что тепловой энергией производимой Энергоатомом, отапливаются города-спутники АЭС. Прекращение производства и поставки тепловой энергии приведет к полному коллапсу их жизнедеятельности.

Стоит также отметить, что Верховная Рада Украины только 24 мая 2012 приняла Закон Украины № 4834-VІ, введенный в действие с 1 июля 2012 года, которым внесены изменения в НК Украины в части права на льготу по прибыли, полученной с «одновременного производства электрической и тепловой энергии с использованием биологических видов топлива ». То есть, законодатель изменил субъектов пользования льготой, сузив их круг. Вполне очевидно, что до внедрения этих изменений Энергоатом правомерно пользовался льготой.

Однако, Киевский апелляционный административный суд, оставив решение суда 1-й инстанции без изменений, не учел и этот факт. Таким образом, я не могу назвать это решение ни законным, ни справедливым. Энергоатом, не соглашаясь с таким решением суда, безусловно, обратится с кассационной жалобой. А по случаю профессионального праздника - Дня работников суда желаю всем украинским судьям интересных процессов и отсутствия какого-либо давления на них при принятии решений.