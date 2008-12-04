87 предприятий ТКЭ-должников отключат от газа

Во исполнение поручения НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации (облгазам) срочно начать процедуру отключения от газоснабжения 87 предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), у которых отсутствуют закупленные объемы природного газа на декабрь 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что такое решение принято также из-за значительной задолженности перед ДК «Газ Украины» этих теплоснабжающих предприятий, накопленной уже с начала нового отопительного сезона 2008-09 гг. (с 01.10.08).

В перечне теплоснабжающих предприятий, у которых отсутствуют лимиты газа на декабрь 2008 г. и которые подлежат отключению, - «Харьковские тепловые сети» (задолженность с 01.10.2008 г. - 81,5 млн. грн., уровень расчетов - 27%), Запорожский концерн «Городские тепловые сети» (43,1 млн. грн., 14%), «Донецктеплокоммунэнерго» (39 млн. грн., 16%), «Криворожтеплосеть» (32,1 млн. грн., 0%), «Днепропетровские городские тепловые сети» (25,7 млн. грн., 20%), «Львовтеплоэнерго» (21,3 млн. грн., 37%), «Харьковская ТЭЦ-3» (17,5 млн. грн., 11%), «Херсонская ТЭЦ» (7,5 млн. грн., 20%), «Винницкие тепловые сети» (5,8 млн. грн., 14%), « Херсонтеплоэнерго» (4,3 млн. грн., 20%), «Лисичансктеплосеть» (4,2 млн. грн.. 3%), Мелитопольское ОПТС (3,4 млн. грн., 28%), «Северодонецктеплокоммунэнерго» (3,2 млн. грн., 8%), «Бориспольтеплосеть» (2,7 млн. грн., 14%), «Теплокоммунэнерго» (г. Антрацит, 2,5 млн. грн., 14%), ООО СП «Правекс-Брок» (г. Ахтырка, 2,2 млн. грн.. 0%), «Васильковтеплосеть» (1,7 млн. грн., 0%), «Мукачевтепло» (1,2 млн. грн., 5%), «Глуховский тепловой район» (1,2 млн. грн., 22%), а также ряд других предприятий ТКЭ.

ДК «Газ Украины» поручила облгазам привести потребление природного газа указанными 87 теплоснабжающими предприятиями-должниками к уровню ресурсов, подтвержденных через Объединенное диспетчерское управление ДК «Укртрансгаз», а также принять все предусмотренные действующим законодательством меры по недопущению несанкционированного отбора природного газа потребителями.

Справка УНИАН. Общая задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за потребленный с 01.10.2008 г. природный газ, по состоянию на 3 декабря т.г., составляет 833,5 млн. грн. (уровень расчетов - 33%).

Наибольшую задолженность с 01.10 2008 г. перед ДК «Газ Украины» накопили предприятия ТКЭ Донецкой (132,6 млн. грн., 25%), Харьковской (126 млн. грн., 26%), Днепропетровской (102,6 млн. грн., 15%), Запорожской (50,2 млн. грн., 21%), Луганской (43,3 млн. грн., 25%), Львовской (33,2 млн. грн., 46%), Черниговской (30 млн. грн., 34%), Сумской (26,9 млн. грн., 37%), Винницкой (17,5 млн. грн., 40%), Ивано-Франковской (15,8 млн. грн., 10%), Ривненской (15,5 млн. грн., 32%), Житомирской (15,5 млн. грн., 39%), Кировоградской (15 млн. грн., 20%), Николаевской (13,3 млн. грн., 32%), Херсонской (12 млн. грн., 29%) областей и АР Крым (18,4 млн. грн., 27%).

Согласно требованиям Указа Президента Украины от 3.10.2008 г., решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26.09.2008 г., постановлений Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 и от 12.03.2008 г. №163Ю, импортированный природный газ реализуется в Украине НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» лишь при условии проведения тепло- поставщиками стопроцентной оплаты использованного природного газа, а также предоставление ими предоплаты или банковской гарантии относительно полной и своевременной оплаты природного газа и услуг по его транспортировке и снабжению на протяжении отопительного сезона 2008-2009 гг.

Согласно требованиям Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за обеспечение теплом населенных пунктов возложена на местные органы власти.