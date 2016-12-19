В "Нафтогазе" потребовали дать четкое определение "новым скважинам", для которых снизят ренту

НАК "Нафтогаз Украины" указывает на необходимость четко прописания критерия определения "новой скважины" в законопроекте №5132, предусматривающем снижение ренты на добычу газа с 14-29% (зависимо от глубины новой скважины) до 12%.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Законопроект, которым предусматривается снижение ставки рентной платы для объемов газа, добытых из новых скважин с нынешних 29%/14% до 12%, не содержит исчерпывающего определения термина "новая скважина", что создает возможности для недобросовестного поведения газодобывающих компаний", – отмечено в сообщении НАК.

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По мнению "Нафтогаза Украины", новыми должны определяться скважины, бурение которых с поверхности начнется после 1 января 2017 года (что будет подтверждено Актами о введении в эксплуатацию буровых установок).

"Такое определение позволит предотвратить возможные злоупотребления, в частности, классификацию скважин, по которым львиная доля капитальных инвестиций была осуществлена в прошлом, как новых, например, при добуривании и углублении существующих скважин, бурении боковых стволов", - уточняют в НАК.

Как сообщалось, Рада приняла законопроект № 5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" в первом чтении 6 декабря.