Саудовская Аравия снова опередила Россию по добыче нефти - JODI

Саудовская Аравия в октябре снова обогнала Россию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,625 миллиона баррелей в сутки, сообщает Прайм со ссылкой на данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

"При этом Россия в октябре добывала 10,417 миллиона баррелей в сутки. В то же время объем добычи Саудовской Аравии, по данным организации, снизился по сравнению с сентябрем на 0,23%, а РФ - вырос на 0,42%. В сентябре ежедневный объем добычи Саудовской Аравии в среднем составлял 10,650 миллиона баррелей по сравнению с 10,373 миллиона баррелей в РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем экспорта нефти Саудовской Аравии в октябре в месячном выражении также снизился - на 2,25%, составив 7,636 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает.

"Одновременно с этим переработка на НПЗ Саудовской Аравии выросла в октябре на 5,68% к предыдущему месяцу, до 2,564 миллиона баррелей в сутки. При этом переработка на НПЗ РФ составила 5,719 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 1,83% с показателя сентября", - подчеркивает издание.

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Второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак - нарастил экспорт нефти в октябре на 3,29%, до 3,384 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. При этом добыча нефти в стране в отчетном периоде составила 4,776 миллиона баррелей в сутки, что на 0,04% больше показателя предыдущего месяца.

Кроме того, согласно данным организации, в Нигерии экспорт нефти в октябре вырос на 6,3%, до 1,635 миллиона баррелей в сутки. При этом объем добычи страны вырос на 7,93%, до 1,782 миллиона баррелей в сутки.