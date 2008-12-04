В России оптовые цены на горючее снились на 13-39%

В России оптовые цены на нефтепродукты снились на 13-39%, сообщают российские сми.

В то же время на АЗС РФ цены на бензин снизились лишь от 4 до 13%.

Оставание снижения цен в рознице эксперты объясняют тем, что “цена на бензин складывается из нескольких составляющих, в том числе и стоимости нефти. В Америке, например, этот показатель равен более 50%. Т.е. если резко падают цены на нефть, то это сразу же ощущается и в розничной стоимости бензина. В России же в структуре стоимости бензина нефть занимает лишь 10% и около 60% - налоги», - пояснил учасnник рынка.