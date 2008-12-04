Ядерные материалы через Украину возить будут

Государственный комитет по ядерному регулированию Украины (ГКЯРУ) прогнозирует подписание трехсторонних международных договоров между Словакией, Украиной и Россией и Венгрией, Украиной и Россией по транзиту ядерных материалов через территорию Украины в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель комитета Елена МЫКОЛАЙЧУК.

«Я думаю, что в 2009 году уже точно все будет», - сказала она. И напомнила, что ранее указанные договоры планировалось подписать в текущем году, однако ввиду ряда факторов их подписание было отсрочено. В частности, отметила Е.МЫКОЛАЙЧУК, задержка с подписанием была связана с реструктуризацией, проходящей в настоящее время в органах управления атомно-промышленным комплексом РФ, а также появлением новых директив ЕС относительно транзита грузов по территории европейских государств.

При этом Е.МЫКОЛАЙЧУК подчеркнула, что положение новых директив будут учтены при разработке новых проектов договоров.

Как сообщал УНИАН, в июне 2007 года Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ) инициировал пересмотр соглашений по транзиту через территорию Украины из Российской Федерации ядерных материалов, принадлежащего Венгрии и Словакии.

Пересмотр соглашений от 1992 и 1993 годов инициирован в связи с их несоответствием действующему законодательству Украины.

В частности, по словам Е.МЫКОЛАЙЧУК, действующие на сегодня редакции соглашений содержат положения о возможности сопровождения эшелонов с ядерным топливом военизированными формированиями Венгрии и Словакии, что противоречит нормам действующей Конституции Украины.

Она напомнила, что в мае 2007 г. в Киеве прошел очередной раунд переговоров между ГКЯРУ и представителями указанных стран по новым соглашениям.

«По этому раунду готовность (соглашения – УНИАН) со словаками очень хорошая, с венграми мы пока не находим общий язык», – прокомментировала ход переговоров Е. МЫКОЛАЙЧУК.

Она добавила также, что в ходе встречи Венгрия вновь попросила ГКЯРУ разрешить вывоз на хранение в Россию дефектного топлива (деформированных тепловыделяющих кассет) с АЭС «Пакш», однако получила отказ, мотивированный отсутствием нового соглашения.

«Мы отказали, пока не подпишем новое соглашение», – сказала она.

В апреле 2008 года глава ГКЯРУ сообщила журналистам, что новые соглашения о транзите ядерного топлива из Венгрии и Словакии через территорию Украину в Россию планируется подписать к концу года.