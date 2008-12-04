Японское СП займет до 35% рынка нефтепродуктов

Крупнейшая в нефтяной промышленности Японии компания Nippon Oil Corporation и холдинг Nippon Mining Holdings, Inc, включающий в себя шестую по величине японскую нефтяную компанию Japan Energy, объявили о создании совместной компании, которая будет работать в трех областях - нефтепереработка и продажа нефтепродуктов, разработка нефтяных месторождений и металлургия, сообщили японские СМИ, передает РИА Новости.

Совместную компанию планируется создать в октябре 2009 года. Ее акции будут принадлежать обеим корпорациям, которые будут осуществлять совместное управление компанией. Как распределятся доли в СП, пока не определено, этот вопрос Nippon Oil Corporation и Nippon Mining Holdings еще будут обсуждать.

Решение двух корпораций продиктовано сложными условиями, в которых оказалась нефтяная промышленность Японии из-за спада потребления нефтепродуктов в условиях мирового финансового кризиса, перспективным переходом потребителей на электромобили, а также сокращением числа водителей в стране в связи спрогрессирующим старением общества.

"Мы пришли к выводу, что это самый лучший путь для победы в условиях усиливающейся конкуренции", - заявил президент Nippon Oil Corporation Синро Нисио (Shinro Nishio).

Nippon Oil Corporation, владеющая более 9000 заправочных станций ENEOS, и Japan Energy, которой принадлежат заправки JOMO, смогут совместно занять около 35% японского рынка нефтепродуктов. Их совокупный уровень продаж по прогнозам на март будущего года составит около 13 триллионов иен (130 миллиардов долларов). Экономия от объединенного управления оценивается в 60 миллиардов иен (600 миллионов долларов) в год.