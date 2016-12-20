Нефть дешевеет в преддверии рождественских и новогодних праздников

Цены на нефть немного снизились на утренних торгах во вторник из-за того, что трейдеры начали закрывать позиции в преддверии рождественских и новогодних праздников.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,13 процента до $54,85 за баррель, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $51,91, на 0,4 процента ниже предыдущего закрытия.

По словам трейдеров, небольшое снижение котировок вызвано выравниванием позиций в преддверии Рождества и Нового года, когда многие офисы закрываются.

Аналитики отметили, что не ждут активных торгов на этой неделе, как и факторов, способных подтолкнуть цену нефти вверх.