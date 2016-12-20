"Газпром" может потерять свой крупнейший актив в Турции - СМИ

Российский "Газпром" может потерять свой крупнейший актив в Турции. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Доли российской компании и Газпромбанка в Akfel Holding, крупнейшем частном импортере российского газа в Турцию, по подозрениям в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена были де-факто национализированы.

По данным издания, о том, что власти Турции взяли под контроль и сменили совет директоров Akfel Holding стало известно в начале декабря, но тогда статус российских инвестиций был неясен. Теперь, по словам источников газеты, близких к акционерам Akfel, турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) неформально сообщил им, что "выполняет функции акционеров".

Крупнейшие структуры Akfel Holding - Akfel Gas (контракт с "Газпромом" на 2,25 миллиарда кубометров газа в год), Avrasia (0,5 миллиарда) и Enerco (2,5 миллиарда). В последних двух компаниях 60% владеет СП Akfel и Газпромбанка. Другие 40% в Enerco принадлежат австрийской OMV. У группы "Газпром" есть также миноритарный пакет в Akfel Holding. Кроме того, у "Газпрома" опцион на покупку 50% в Akfel Gas, но сделка, начатая в 2014 году, не закрыта из-за отсутствия одобрения турецкого регулятора, пишет газета.

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В целом на компании группы Akfel приходится 55% в портфеле поставок "Газпрома" частным турецким импортерам и примерно 20% от всех поставок российского газа в Турцию, отмечает издание.

По данным источников газеты, 2 декабря турецкие власти полностью сменили совет директоров Akfel Holding, в него вошли представители TMSF и консультанты. Это стало возможным благодаря чрезвычайному декрету N674, принятому после июльской попытки госпереворота в Турции, отмечает издание.

"У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции", - заявил собеседник газеты, близкий к "Газпрому". В Akfel и "Газпроме" отказались от комментариев, TMSF не ответил на запрос издания.