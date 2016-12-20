Нацкомиссия снизила тариф "Укрэнерго" на 2017 год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила средневзвешенный тариф для государственной компании-оператора Объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» на 2017 год на 4,2%, до 6,054 коп./кВт-ч по сравнению с действующим тарифом 6,316 коп./кВт-ч.

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Соответствующее решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ.

Согласно принятому постановлению, тариф "Укрэнерго" на первый квартал 2017 года составит 4,451 коп./кВт-ч (без НДС), на второй – 7,656 коп./кВт-ч (без НДС), на третий – 5,487 коп./кВт-ч (без НДС), на четвертый – 6,846 коп./кВт-ч (без НДС).

Плановое поступление электроэнергии в магистральные и межгосударственные сети "Укрэнерго" на 2017 год запланировано в объеме 111,5 млрд кВт-ч.

Согласно документу, расходы на погашение займов международных финансовых организаций (ЕБРР, ЕИБ и МБРР) на 2017 год запланированы в объеме 1,4 млрд грн.

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Отмечается, что комиссия не переведет "Укрэнерго" на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) с 1 января 2017 года, как планировалось ранее, в связи с тем, что министерство экономического развития и торговли не утвердило предельный уровень регуляторной нормы дохода в сфере передачи электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Укрэнерго» в 2015 году получила 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года убыток компании составил 1,2 млрд грн.