В Украине снизили оптовую цену электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила прогнозную оптово-рыночную цену электроэнергии на 2017 год на 15,2%, до 1285 грн за 1 МВт-час.

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Соответствующее решение было единогласно принято на очередном заседании НКРЭКУ.

«Предлагается с 1 января снизить ОРЦ на 10%, а с первого апреля на 5,8%, таким образом, цена в 2017 снизится на 15,2%», - сказал в ходе заседания глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Согласно документу, с 1 января НКРЭКУ снизила оптово-рыночную цену электроэнергии на 10% - до 1342 грн за 1 МВт-час с действующей цены 1490 грн за 1 МВт-час. Кроме того, с 1 апреля комиссия снизила цену на 5,8%, до 1264 грн за 1 МВт-час, что в целом снизит действующую цену в 2017 году на 15,2%, до 1285 грн за 1 МВт-час.

При этом, в 3 и 4 квартале цена останется на уровне 1264 грн за 1 МВт-час.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что в 2017 году регулятор планирует перевести половину электрических распределительных сетей Украины на стимулирующую систему тарифообразования со снижением тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

По его словам, снижения тарифов для промпотребителей и отсутствия повышения тарифов для бытовых потребителей удастся достичь, в частности, за счет более оптимальной структуры генерации электроэнергии, нежели в 2016 году, постепенной ликвидации перекрестного субсидирования и т.д.