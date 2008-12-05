Цены на нефть опустились до 4-летнего минимума

Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу не поднимались выше 44 долл. за баррель, оставаясь на уровне почти четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы уже придерживаются этой отметки в качестве нового ценового ориентира на фоне снижения темпов роста мировой экономики и соответственного сокращения спроса на "черное золото", передает Рейтер.

По сравнению с уровнем закрытия недельной давности нефть подешевела почти на 20%, что составляет приблизительно 11 долл. Причиной тому стала публикация слабой американской статистики: возросшее число обращений за пособием по безработице и сокращение объема фабричных заказов.

К 7.58 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 30% по сравнению с закрытием в Нью-Йорке и составили 43,97 долл. за баррель. В четверг к окончанию американских торгов фьючерсы потеряли в цене более 6% и опустились до 43,67 долл. за баррель, что является самым низким уровнем с 5 января 2005 года.

Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent выросли на 32 цента до 42,60 долл. за баррель.

"Отметка в 40 долл. является важным психологическим уровнем. Впервые мы достигли 40 долл. в 2004 году, и начиная с этого момента цены все ускоряли рост. Нам еще предстоит узнать, где находится "дно" на рынке нефти", - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd.

Американские и европейские компании продолжают массовые сокращения сотрудников. Чтобы как-то поддержать замедляющуюся экономику, европейские Центробанки в четверг понизили ключевую процентную ставку: шведский ЦБ - на рекордные 175 базисных пунктов, ЕЦБ - на 75 пунктов, Банк Англии на 1,0 процентного пункта.