Merrill Lynch: В 2009 г нефть может опускаться до 25 долл./барр

Merrill Lynch предупредил, что цены на нефть в будущем году могут опуститься до 25 долл. за баррель, если рецессия, затронувшая США, Европу и Японию, распространится на Китай, являющийся в последние годы главным двигателем роста спроса ны рынках сырьевых товаров, сообщает k2kapital со ссылкой на Financial Times.

Франсиско Бланк (Francisco Blanch), возглавляющий в Merrill Lynch направление сырьевой аналитики, заявил, что считает наиболее вероятной в будущем году среднюю цену 50 долл. за баррель, однако добавил: "Временное падение ниже 25 долл. возможно, если глобальная рецессия распространится на Китай".

"В краткосрочной перспективе глобальный рост нефтяного спроса, вероятно, еще снизится, так как банки продолжают сокращать кредитование потребителей и корпораций", - пишет Бланк в прогнозе Merrill на 2009 год. По его мнению, нефтяные цены достигнут дна в первом полугодии будущего года, а с июня 2009 года начнется их постепенное восстановление.

Merrill Lynch предупредил также, что прибыль нефтеперерабатывающих предприятий от производства бензина, вероятно, еще снизится, так как водители сокращают пробег.