Ассоциация «Недра Донбасса» добивается своих прав

Ассоциация угледобывающих предприятий «Недра Донбасса» настаивает на возобновлении прямых договоров частных угледобывающих предприятий с НАК «Энергетическая компания Украины» и ГП «Уголь Украины».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Ассоциации, большая часть объема угольной продукции «Недра Донбасса» ориентирована на энергогенерирующие предприятия, которые в связи с решением Кабинета министров Украины прекратили закупку энергетического угля по прямым договорам с шахтами негосударственной формы собственности.

Из-за остановки отгрузки угля начались сбои в финансировании работы шахт Ассоциации. Невмешательство в данную ситуацию может привести к задолженностям по заработной плате и к сокращению работников, что приведёт к росту социальной напряжённости в регионе, уверены в Ассоциации.

Пресс-служба напомнила, что ещё вплоть до сентября 2008 года на государственных электростанциях Украины ежемесячно не хватало до 150 тыс. тонн углей марки «Т», и тогда ситуацию спасла закупка электроэнергии из России.

Трудовые коллективы шахт Ассоциации настаивают на поддержке отечественных угледобывающих компаний независимо от формы собственности, так как это является основой энергетической безопасности Украины. Частные угледобывающие компании должны иметь возможность заключения прямых договоров на поставку энергетических углей с НАК «ЭКУ» и ГП «Уголь Украины», и гарантии оплаты за поставленную угольную продукцию, считают в Ассоциации.

Пресс-служба «Недра Донбасса» сообщает, что на сегодня, при отсутствии финансовой поддержки со стороны государства, Ассоциацией было восстановлено 5 закрытых угольных шахт, создано более 4,5 тысяч рабочих мест, на восстановительные работы потрачено более 300 млн. грн. Государство сэкономило при этом около 200 млн. грн., которые планировалось потратить ГП «Укруглеторфреструктуризация» на окончательное закрытие этих шахт. Сегодня суммарный уровень добычи на шахтах Ассоциации составляет около 1 млн. тонн угля в год и планируемый прирост добычи - 200 тыс. тонн угля ежегодно. Это беспрецедентный случай за всю историю существования Украины, заключили в пресс-службе Ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала протокольное поручение об использовании генерирующими компаниями НАК «Энергетическая компания Украины» энергетического угля, добытого исключительно на государственных шахтах.

Госшахты реализуют энергетический уголь генкомпаниям ТЭС через ГП «Уголь Украины».

Справка УНИАН. Ассоциация «Недра Донбасса» является угледобывающим сектором «Научно-производственного объединения «Механик».

«НПО «Механик» - конгломерат предприятий, добывающих и перерабатывающих уголь, производящих товары и услуги для угольной промышленности. Секторы деятельности "НПО "Механик": добыча угля - шахты "Преподобного Сергия Радонежского", "Свято-Серафимовская", "Свято- Николаевская", "Свято-Покровская", "Свято-Андреевская", им. Святителя Василия Великого; переработка угля - ОФ "Постниковская", ОУ "Снежнянская"; производство товаров и услуг для промышленных предприятий - Энергомеханический завод "Механик", ООО "Донбасскрепь", ООО "Донбассуглепроходка", ООО "Укргеосервис" и ООО "Углетехник".