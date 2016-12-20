Спрос на газ в Украине до 2025 года снизится на 11% - прогноз Минэнергоугля

Спрос на природный газ в Украине снизится до 2025 года по сравнению с уровнем 2015 года на 11% - до 30 миллиардов кубометров. Данный прогноз приводится в проекте Энергетической стратегии Украины до 2035 года, который опубликован на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Ожидается, что спрос на газ в 2025 году составит 28-30 миллиардов кубометров, а в 2035 году он может несколько возрасти", - говорится в тексте документа.

Также в проекте Энергостратегии сообщается, что основное влияние на динамику спроса будет оказывать незначительный рост потребления промышленностью, снижение потребления природного газа в сфере теплоснабжения и потребления населением за счет мер энергоэффективности (с 18 до 12-13 миллиардов кубометров в оптимистическом и базовом сценариях).

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года экс-премьер-министр Арсений Яценюк потребовал от Минэнергоугля в кратчайшие сроки подготовить энергетическую стратегию страны.

Бывший замминистра энергетики Игорь Диденко в мае 2016 года сообщал, что эксперты Украины и Дании разработают энергетический баланс Украины до конца этого года.

В августе премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин совместно с европейскими партнерами завершает разработку Энергетической стратегии Украины.

В конце сентября представитель Минэнергоугля сообщил, что Комитет по подготовке Энергетической стратегии Украины на 2017-2035 годы сможет предоставить первый проект этого документа на рассмотрение Кабинета министров через 1-3 месяца. 19 декабря проект Энергостратегии был опубликован на сайте Минэнергоугля.

По итогам 2015 года Украина сократила потребление газа на 20,6% – до 33,7 миллиарда кубометров. В январе-сентябре 2016 года Украина сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% – до 19,1 миллиарда кубометров.