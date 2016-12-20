"Нафтогаз" с начала года увеличил прибыль в 109 раз

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре увеличил чистую прибыль в 109 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 25,5 миллиарда гривень.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции в январе-сентябре 2016 года составил 95,5 миллиарда гривень, что на 28,9% больше результата по итогам января-сентября 2015 года, когда этот показатель составил 74,1 миллиарда гривень.

Читайте также"Нафтогаз" обещает перечислить в госбюджет 60 миллиардов налогов

Валовая прибыль компании за девять месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась в 2,5 раза – до 33,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года "Нафтогаз" получил 25 миллиардов гривень чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 миллиарда гривень. Валовая прибыль "Нафтогаза" по итогам 2015 года составила 12,5 миллиарда гривень против 11 миллиардов убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 миллиарда гривень, что на 51% больше показателя 2014 года.