«Газпром» может снизить добычу газа

ОАО «Газпром» в 2009 году может снизить добычу газа на 3% из-за сокращения потребления, которое может быть обусловлено теплой зимой, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости».

«Снижение может быть порядка 15-18 миллиардов кубометров потребления от планов. Сегодня план добычи - 560 миллиардов кубометров. Если мы вычтем 15-18 миллиардов кубометров, то снижение может быть на уровне 3%», - сказал В.ГОЛУБЕВ.

«Мы уже сегодня прогнозируем снижение потребления - весь год был достаточно теплым. В среднем температура в России на 6 градусов выше обычной», - сказал он, отметив, что снижение потребления прогнозируется как у российских, так и европейских потребителей.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.