В Киеве опять экономят газ

Начиная со вчерашнего дня, то есть с 4 декабря, газоснабжающие организации опять принудительно сокращают поставки природного газа на предприятия АК «Киевэнерго», ссылаясь на отсутствие выделенных объемов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Киевэнерго”.

Как информирует компания, снижение давления газа привело к нестабильным и внештатным режимам работы оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В результате принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-6 в 12.15 отключен водогреющий котел КВГМ-6. Снижение давления газа продолжалось до 15:15 и прекратилось при значении 1,5 кгс/см2, что привело к разгрузке водогреющих котлов. Температура теплоносителя снизилась до 60°С, отмечается в сообщении “Киевэнерго”. На ТЭЦ-5 давление газа снизилось до 2,9 кгс/см2, что вызвало снижение температуры теплоносителя до 58°С.

Также в компании отмечают, что уменьшение объемов тепловой энергии, которая отпускается потребителям, вызывает повышенное электропотребление, что приводит к перегрузке электросетей и электрооборудования. Некоторые элементы электрических сетей города перегружаются на 40-70%.

Ограничение поставок газа вызывает аварийные невыполнения диспетчерских графиков и ограничения максимальных мощностей энергоблоков ТЭЦ “Киевэнерго” и, как следствие, экономически неэффективную работу компании, заявляет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в ноябре этого года газоснабжающие организации принудительно начали сокращать поставки природного газа на предприятия АК «Киевэнерго» из-за существующих долгов компании за полученный газ. В результате принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-5 состоялось аварийное отключение части оборудования. Тогда «Киевэнерго» обратилась к КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и попросило ускорить выделение компенсационных средств из городского бюджета для погашения задолженностей. Тогда первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что «Киевэнерго» снизило давление газа для потребителей лишь из-за того, что на улице еще не очень холодно, а по поводу средств заверил, что столичные власти обязательно выделят их компании.

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Пока я жив, никого ни от чего не отключат. У нас все в порядке, в отличие от других городов в Украине».