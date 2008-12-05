Собрание акционеров «Укртатнафты» не состоялось

Собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), назначенное на 5 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель департамента корпоративных прав и акционерного капитала ЗАО «Укртатнафта» Игорь ЛЕЩЕНКО.

По его словам, для участия в собрании акционеров прибыли представители только одного акционера - НАК «Нафтогаз Украины», у которых была доверенность на 43% акций.

При этом он отметил, что «представителей татарстанских акционеров не было».

И.ЛЕЩЕНКО добавил, что «компания была готова к проведению собрания и были соблюдены все процедуры, но из-за отсутствия кворума оно не состоялось».

В свою очередь, начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, который прибыл в Кременчуг, подтвердил корреспонденту УНИАН, что собрание акционеров «Укртатнафты» не проводилось и для участия в собрании зарегистрировались только представители НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) было создано в 1994 году в соответствии с указом президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатнафта» являются НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Татнефть» (РФ).