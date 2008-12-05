”Газпром” получит кредит на 17 млрд руб

Сбербанк откроет кредитную линию ОАО "Газпром" общим лимитом 17 млрд руб на 3 года. Предоставление кредитной линии одобрено Наблюдательным советом Сбербанка России, сообщил ПРАЙМ-ТАСС источник в Наблюдательном совете.

В рамках лимита устанавливается предельный срок пользования кредитом – 30 дней. Кредит предоставляется по ставке MOSPRIME + 4 проц, установленной для срока кредитования, равному сроку пользования кредитом. Ставка фиксируется на дату подтверждения сторонами согласования существенных условий кредита и уплачивается по истечению срока каждого кредита.

Кредит предоставляется без обеспечения.

Сбербанк также предоставил кредит НК "Роснефть" на 20 млрд руб. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщила директор управления общественных связей банка Ирина Кибина.