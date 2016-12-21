В Укрэнерго объяснили масштабный сбой в энергосистеме под Киевом кибератаками

Об этом Reuters сообщил исполняющий обязанности главного директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук во вторник.

По его словам распределение электростанции под Киевом неожиданно выключилось утром в воскресенье, оставив северную часть столицы без электричества.

Глава службы безопасности Украины на прошлой неделе заявил, что стране необходимо усиление своей киберзащиты, о чем свидетельствует волна нападений на правительственные веб-сайты, которые, по его словам, были осуществлены Россией.

Ковальчук сказал, что отключение электричества составило 200 мегаватт мощности, что эквивалентно примерно пятой части потребления энергии столицы в ночное время.

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"Это очень много. Такого рода отключения бывает очень, очень редко", – сказал Рейтер по телефону Ковальчук.

Он отметил, что есть только два возможных объяснения аварии: или сбой оборудования или внешние препятствия.

ІТ-специалисты компании обнаружили данные передачи, которые не были включены в стандартные протоколы, предполагая, что внешнее вмешательство было правдоподобным сценарием.

Как сообщал УНИАН, в селе Петровцы Киевской области в 23:53 17 декабря было полностью обесточена подстанция Северная. Всеволод Ковальчук рассказал, что в результате этой аварии в полночь произошли отключения потребителей северной части правобережья Киева и прилегающих районов Киевской области.