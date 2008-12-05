Суд запретил приостанавливать поставки газа на Одесскую ТЭЦ

Приморский райсуд Одессы запретил ОАО «Одессагаз» осуществлять какие-либо действия по прекращению транспортировки и поставки природного газа ОАО «Одесская ТЭЦ».

Как сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ подал иск в интересах территориальной громады Одессы к ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО по газоснабжению и газификации «Одессагаз», КП «Теплоснабжение города Одессы» о признании частично недействительным договора от 29 октября 2008 года на поставку и транспортировку природного газа предприятиям, отпускающим тепловую энергию для нужд населения, бюджетных учреждений и организаций, в Приморский райсуд Одессы.

Одновременно городской председатель подал заявление об обеспечении указанного иска путем запрета ОАО "Одессагаз" осуществлять какие-либо действия по прекращению транспортировки и поставки природного газа ОАО "Одесская ТЭЦ".

«Прекращение подачи газа ТЭЦ приведет к прекращению обеспечения тепловой энергией жителей, предприятий, учреждений и организаций Одессы, в том числе детских заведений, учреждений здравоохранения и образования, что негативно повлияет на состояние здоровья жителей города и постоянный режим работы предприятий, учреждений и организаций», - процитировала один из доводов мэра Одессы, приведенных в документе, заместитель руководителя горуправления информации Елена ВАРИЧЕВА.

Судья Приморского райсуда Одессы Наталья ИЛЬЧЕНКО признала доводы истца об обеспечении иска вполне обоснованными, а вид обеспечения иска соразмерным с заявленными истцом требованиями. И напомнила, что постановление суда об обеспечении иска, согласно ч. 9 ст.153 ГПК Украины, выполняется немедленно в порядке, установленном для выполнения судебных решений. Обжалование постановления об обеспечении иска не останавливает его выполнение, а также не препятствует рассмотрению дела.

Напомним, ДК «Газ Украины» поручила облгазам срочно начать процедуру отключения от газоснабжения 87 предприятий ТКЭ, у которых отсутствуют закупленные объемы природного газа на декабрь 2008 года. Одесских предприятий в этом перечне нет.