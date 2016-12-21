Бюджет-2017: на поддержку госшахт предусмотрено 870 миллионов

Верховная Рада Украины предусмотрела в государственном бюджете на 2017 год выделение 870 миллионов гривень по программе поддержки государственных угледобывающих предприятий путем частичной компенсации расходов на добычу угля.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая.

Кроме того, на строительство шахты №10 "Нововолынская" из госбюджета будет выделено 150 миллионов гривень.

"На частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции - минус 130 миллионов гривень, общая сумма: 870 миллионов гривень. На государственную поддержку строительства шахты №10 "Нововолынская" - дополнительные 130 миллионов гривень, общая сумма: 150 миллионов гривень", - написала Войцицкая.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2017 года Кабмин предлагал выделить 1 миллиард гривень финансовой поддержки угледобывающим предприятиям путем частичного покрытия расходов по добыче угля.

В начале июня глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о необходимости вернуть государственные дотации для покрытия высокой себестоимости добычи угля на государственных угольных предприятиях.

Напомним, в госбюджете на 2016 год средства на дотации государственным шахтам не предусматривались. Однако 31 марта парламент из статьи бюджета "Реструктуризация угольных предприятий" (общая сумма 350 миллионов гривень) перенаправил 250 миллионов гривень на дотации госшахтам, а еще 100 миллионов гривень – на строительство шахты №10 "Нововолынская".

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Справка УНИАН. В угольной отрасли Украины часто возникали скандалы вокруг дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия. В большинстве случаев, используя госпомощь, руководители угольных предприятий и государственные чиновники незаконно получали доходы.

К примеру, уголь с госшахт реализовывался через ряд посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. Ранее на этих схемах, по информации СМИ, зарабатывали посредники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 гривень после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тысячи гривень. Таким образом, 600 гривень оседало в карманах окружения Януковича. Кроме того, были случаи, когда на госшахты привозили уголь с так называемых копанок, реализовывая его как добытый на госпредприятии, что позволяло также получать незаконный доход.

В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 миллиардов гривень, однако из-за военных действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 миллиардов гривень. Размер дотаций в 2013 году составил около 13 миллиардов гривень.