Украина с начала года импортировала из Швеции 34% ядерного топлива, остальное - из России

Украина за 10 месяцев 2016 года импортировала 34% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо для работы реакторов АЭС (ТВЭЛов), из Швеции и 66% - из России.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Единственным поставщиком ТВЭЛов из Швеции является американско-японская компания Westinghouse, из России – дочерняя компания госхолдинга "Росатом" "ТВЭЛ".

По данным Гостата, из России были импортировано ТВЭЛов массой 204,6 тонны на сумму 288,2 миллиона долларов, а из Швеции – 105,7 тонны стоимостью 100,6 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году закупила ядерного топлива на общую сумму 628,2 миллиона долларов, в частности, из России – на 588,8 миллиона долларов, из Швеции – на 39,3 миллиона долларов. В 2015 году для украинских АЭС было закуплено топлива российского производства на 610,9 миллиона долларов, шведского – на 32,7 миллиона долларов.

За первое полугодие 2016 года Украина импортировала 41,6% тепловыделяющих элементов производства Westinghouse и 58,4% – "ТВЭЛ".

В рамках программы диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины в 2016 году планировалось приобрести более трети топлива у Westinghouse.

В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо Westinghouse на трех блоках АЭС из 15 работающих. Кроме того, в феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива производства Westinghouse.