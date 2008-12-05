КГГА просит не отключать бюджетников

Столичные власти попросили предприятия «Киевэнерго», «Киевводоканал» и «Киевгаз» не отключать ряд бюджетных учреждений столицы от тепло-, водо-, газо- и электроснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям был утвержден соответствующий перечень учреждений и организаций города, которые должны бесперебойно получать коммунальные услуги.

Решение было принято в связи с тем, что столичные власти стали получать жалобы об угрозах компании «Киевэнерго» отключить от водо- и энергообеспечения какие-то учебные заведения, детские сады, медицинские учреждения.

«Мы собрались на штабе по чрезвычайным ситуациям и этим штабом проголосовали за список, который, мы считаем, что он не может быть отключенным ни при каких обстоятельствах, потому что эти учреждения непосредственно обеспечивают жизнедеятельность жителей Киева», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, этот документ был разослан «Киевэнерго», «Киевводоканалу» и «Киевгазу» для ознакомления и предоставления своих замечаний. В то же время компания «Киевэнерго» ответила, что не согласна с предложением городских властей, сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Поэтому я написал в письме, что я не могу с этим согласиться. Направил «Киевэнерго», что оно не должно отключать ни одного объекта из перечня. Такой список я утвердил», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

В мэрии сообщили, что в перечень бюджетных заведений и учреждений, которые нельзя отключать от тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения при возникновении задолженностей, вошли: лечебно-профилактические заведения, среди которых 17 спецбольниц, 3 спецполиклиники, один роддом, две станции скорой помощи, шесть санаториев, семь стоматологических клиник, три диспансера, Центр крови и шесть детских домов; медицинские заведения территориальных медицинских объединений столицы, учебные заведения, включая детсады и вузы; социальные заведения и пять заведений по работе с животными (зоопарк, приют для животных, центр идентификации животных, ветлечебницы).