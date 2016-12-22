Суд признал банкротом Одесскую ТЭЦ, обеспечивающую теплом историческую часть города

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Говорится, что 13 декабря суд принял постановление о признании ПАО «Одесская ТЭЦ» банкротом. Ликвидационная процедура предприятия открыта сроком на 12 месяцев.

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В сообщении компании также сказано, что заявление о прекращении эмитента подал управляющий санацией Евгений Лахненко.

Стоимость чистых активов Одесской ТЭЦ составляет 328 млн грн, сумма обязательств – 710 млн грн. Таким образом, для расчета за обязательствами предприятия активов ПАО «Одесская ТЭЦ» недостаточно, поэтому после удовлетворения требований кредиторов не останется суммы, которая может распределяться между акционерами.

Как сообщал УНИАН, в Одессе во время рабочей поездки 17 ноября вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион поручил Министерству энергетики и угольной промышленности изучить перспективу теплоснабжения центра Одессы.

По его словам, для понимания перспективы ТЭЦ, нужно смотреть на проблему значительно шире - с «оглядкой» на всю систему обеспечения теплом города. Он отметил, что необходимо тщательно вникнуть в проблему – можно ли будет компенсировать вырабатываемый ТЭЦ сегодня теплоноситель, целесообразно ли строить новый объект и пр.

Справка УНИАН. Собственником ПАО «Одесская ТЭЦ» является государство. ТЭЦ обеспечивает теплом историческую часть Одессы – центр, Слободку, Молдаванку.