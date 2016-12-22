Цены на нефть опустились ниже $55 за баррель

Стоимость нефти Brent закрепилась ниже $55 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Стоимость февральских фьючерсов североморской смеси опустилась на 1,3% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила $54,63 за баррель, передает RNS.

Цены на нефть опустились после информации о росте запасов нефти США.

Как сообщило Управление по энергетической информации (EIA) коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 16 декабря, выросли на 2,3 млн баррелей — до 485,4 млн.