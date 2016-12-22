"Укрнафта" в 2017 году может сэкономить 1,3 миллиарда гривень от снижения ренты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Снижение ставок ренты на добычу нефти позволит «Укрнафте» сэкономить примерно 1,3 млрд грн в следующем году. Компания хотела бы направить все сэкономленные ресурсы на увеличение объема инвестиций, однако это будет зависеть в том числе от способности найти устойчивое решение по проблеме исторической налоговой задолженности и дебиторской задолженности», - сообщили в пресс-службе, добавив, что компания планирует увеличить финансирование проектов интенсификации добычи и критически необходимых расходов, таких как замена насосно-компрессорных труб и насосного оборудования.

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Также сообщается, что компания приветствует решение Верховной Рады о снижении ставки на добычу нефти с начала 2017 года с 45% до 29% от товарной стоимости нефти (при добыче на глубине до 5 тыс. м) и с 21% до 14% на глубине более 5 тыс. м.

«Депутаты приняли решение, от которого выигрывает не только нефтяная отрасль страны, но в среднесрочной перспективе и государственный бюджет. Уменьшение налоговой нагрузки поможет остановить падение объемов производства. «Укрнафта» хотела бы реинвестировать сэкономленные средства и обеспечить прозрачность их использования, балансируя это с необходимостью урегулировать налоговый долг компании», - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по вопросам корпоративной стратегии и развития «Укрнафты» Джонатана Поппера.

Согласно сообщению, компания сожалеет о том, что Рада не снизила налоги на добычу газового конденсата и ставку ренты на добычу газа из новых скважин.

«К сожалению, парламент оставил старые ставки ренты для газового конденсата и не поддержал предложение нефтегазовых компаний, в том числе «Укрнафты», внедрить ставку ренты в 12% для новых скважин с целью стимулирования объемов нового бурения уже в 2017 году», - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, высокая ставка ренты на добычу нефти (45%) была введена в августе 2014 года по инициативе правительства в связи с высокими мировыми ценами на нефть. В то время цена на эталонный сорт нефти Urals превышала 100 долл. за баррель. По информации компании, на сегодня цены на нефть упали до 45-50 долл. за баррель и на фоне этого высокие налоги значительно ограничивают возможности компаний инвестировать в добычу нефти.

В конце октября 2016 года глава компании Марк Роллинс сообщил, что «Укрнафта» обратилась в государственные органы с инициативой о снижении ставки рентной платы за добычу сырой нефти с нынешнего уровня в 45% до 29% от товарной стоимости добытого сырья. По словам Роллинса, данная инициатива позволит в долгосрочной перспективе увеличить налоговые поступления в бюджет.

В середине ноября Поппер сообщил, что «Укрнафта» сможет инвестировать в добычу нефти более 100 млн долл. в год и нарастить объем добытого сырья при условии снижения ставки рентной платы до 29%.

23 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс с целью снижения с 1 января 2017 года ставки рентной платы при добыче нефти и конденсата. 20 декабря этот законопроект был рассмотрен и проголосован во втором чтении. Его поддержали 235 народных депутатов.

Согласно статье 252 Налогового кодекса Украины, на сегодня ставка рентной платы для нефти, добытой на глубине до 5 тыс. м, составляет 45% от товарной стоимости, для глубины более 5 тыс. м – 21%.

Также в октябре 2016 года Роллинс сообщал, что налоговая задолженность компании достигла 12 млрд грн. Для финансового оздоровления компании был разработан план досудебной санации «Укрнафты», который пока еще не был принят на собрании акционеров.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.