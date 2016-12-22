Ривненская АЭС с 23 декабря отключит на ремонт первый энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», планирует с 23 декабря вывести в планово-предупредительный ремонт энергоблок № 1. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 23 декабря 2016 года планируется отключение от сети энергоблока №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней», - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а именно: средний ремонт реактора; ремонт оборудования всех трех каналов системы безопасности блока; средний и текущий ремонты турбоагрегатов; средний и капитальный ремонты турбогенераторов; капитальный и текущие ремонты главных циркуляционных насосов; капитальный и средние ремонты парогенераторов; текущий ремонт компенсатора давления.

Также будет проведен ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности, в частности, выполнены работы по повышению плотности системы герметичных оболочек тепловыделяющих сборок, а также ресурсное обследование программно-технического комплекса системы внутриреакторного контроля.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.