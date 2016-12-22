Депутаты увеличили поддержку госшахт в этом году на 450 миллионов

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон, согласно которому в государственном бюджете 2016 года финансовая поддержка государственных угольных шахт на покрытие себестоимости добычи угля увеличена на 450 млн грн - до 700 млн грн.

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За принятие законопроекта №4744 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2016 год» во втором чтении проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам народного депутата и члена Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александра Горбунова, данные средства будут направлены на выплату заработной платы работникам госшахт.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 октября задолженность по зарплате перед шахтерами на подконтрольных украинской власти территориях составляла 289,3 млн грн.

В госбюджете на 2016 год средства на дотации государственным шахтам не предусматривались. Однако 31 марта парламент из статьи бюджета «Реструктуризация угольных предприятий» (общая сумма 350 млн грн) перенаправил 250 млн грн на дотации госшахтам, а еще 100 млн грн – на строительство шахты №10 «Нововолынская».

Верховная Рада Украины предусмотрела в государственном бюджете на 2017 год выделение 870 млн грн по программе поддержки государственных угледобывающих предприятий путем частичной компенсации расходов на добычу угля.